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18:58, 21 марта 2019 325
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В Ростовской области школьница родила в туалете и завернула младенца в пакет

В Ростовской области школьница родила в туалете и завернула младенца в пакет

Фото: Pixabay.com

В Ростовской области 16-летняя школьница родила в туалете и завернула младенца в пакет в детской больнице города Волгодонска, пишет Regnum.

По данным источника, старшеклассница поступила в медучреждение с сильными болями в животе. Однако «о беременности девочки врачи даже не догадывались».

«Медики объясняют это телосложением школьницы — при росте 155 см ее вес превышал 100 кг», — говорится в сообщении.

В ночь на 20 марта девушка пошла в туалет и там родила мальчика. После чего она завернула его в пакет и оставила рядом с урной. Тело умершего младенца нашла уборщица.

Напомним, в Рязани на улице Станкозаводской в мусорном контейнере нашли живого младенца.

Позже следователи рассказали обстоятельства произошедшего.


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