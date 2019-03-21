В Ростовской области школьница родила в туалете и завернула младенца в пакет

В Ростовской области 16-летняя школьница родила в туалете и завернула младенца в пакет в детской больнице города Волгодонска, пишет
По данным источника, старшеклассница поступила в медучреждение с сильными болями в животе. Однако «о беременности девочки врачи даже не догадывались».
«Медики объясняют это телосложением школьницы — при росте 155 см ее вес превышал 100 кг», — говорится в сообщении.
В ночь на 20 марта девушка пошла в туалет и там родила мальчика. После чего она завернула его в пакет и оставила рядом с урной. Тело умершего младенца нашла уборщица.
Напомним, в Рязани на улице Станкозаводской в мусорном контейнере
Позже следователи