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16:23, 21 марта 2019 159
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Рязанские школьники впервые подключились к всероссийскому открытому уроку с помощью телемоста

Рязанские школьники впервые подключились к всероссийскому открытому уроку с помощью телемоста

Фото: Pixabay.com

18 учеников Горловской школы Скопинского района первыми в регионе подключились по телемосту к федеральному лекторию «ПроеКТОриЯ». Об этом сообщил сайт регионального минобра.

Они стали победителями конкурса #смотрюпроекторию, который проводился в социальных сетях. Участники выкладывали необычные фотографии с просмотра всероссийских уроков.

21 марта прошел открытый урок «Ура! Мультики!» — занятие, посвященное мультипликации, которое посмотрели более восьми тысяч школьников 8-11 классов со всей Рязанской области.

Федеральные спикеры рассказали о развитии анимации и ее технологиях, востребованных специальностях в этой отрасли. Говорили о создании мультфильмов — разработке и их озвучиванию.

Посмотреть запись урока можно на портале «ПроеКТОриЯ».


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