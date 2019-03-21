Рязанские школьники впервые подключились к всероссийскому открытому уроку с помощью телемоста

18 учеников Горловской школы Скопинского района первыми в регионе подключились по телемосту к федеральному лекторию «ПроеКТОриЯ». Об этом сообщил
Они стали победителями конкурса
21 марта прошел открытый урок «Ура! Мультики!» — занятие, посвященное мультипликации, которое посмотрели более восьми тысяч школьников 8-11 классов со всей Рязанской области.
Федеральные спикеры рассказали о развитии анимации и ее технологиях, востребованных специальностях в этой отрасли. Говорили о создании мультфильмов — разработке и их озвучиванию.
Посмотреть запись урока можно на портале «