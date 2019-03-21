Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

20:52, 21 марта 2019 89
 0    0

Рязанцы отсудили у управляющей компании 180 тысяч рублей за залитую квартиру

Рязанцы отсудили у управляющей компании 180 тысяч рублей за залитую квартиру

Рязанцы отсудили у управляющей компании 180 тысяч рублей за залитую квартиру. Об этом сообщил сайт облсуда.

В октябре 2017 года три жилые комнаты и санузел залило. Владельцы квартиры свои требования в суде объяснили тем, что, залитие произошло в результате прорыва стояка горячего водоснабжения, который относится к общедомовому имуществу, и находится в зоне ответственности управляющей компании.

Ответчик ООО «Рязанский сервисный центр ЖКХ» исковые требования не признал и пояснил, что на место аварии выезжал мастер управляющей компании, который составил акт о случившемся. Истцы его подписали, о несогласии не заявили, следовательно, признали вину собственника квартиры.

Суд пришел к выводу, что система горячего водоснабжения относится к общему имуществу многоквартирного дома, и управляющая организация должна была обеспечивать проведение профилактических работ по осмотру, бесперебойной работе и нести ответственность за убытки, возникшие в связи с нарушениями в ее работе.

Суд удовлетворил исковые требования истцов о возмещении ущерба, взыскав с ответчика более 180 тысяч рублей.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
20:52, 21 марта 2019
Рязанцы отсудили у управляющей компании 180 тысяч рублей за залитую квартиру
19:58, 21 марта 2019
«Мисс Москва-2018» лишилась титула впервые в истории конкурса
19:14, 21 марта 2019
На месте снесенных домов в центре Рязани появится сквер для выставок
19:09, 21 марта 2019
В Рязани выбрали «Приокскую красавицу»
18:42, 21 марта 2019
Около ТЦ в центре Рязани провалилась плитка. Фото
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
4 дня назад
Налог для самозанятых: кто, где и сколько

Налог для самозанятых: кто, где и сколько

Рассматриваем особенности нового фискального режима.

Популярное
Комментируемое
Новое
9:54, 17 марта 2019 94 633
В Рязани прошел открытый чемпионат по бодибилдингу и фитнес-бикини. Фото 8
20:03, 16 марта 2019 39 817
Скончалась Юлия Началова
19:42, 16 марта 2019 36 095
Рязанцы отметили пятую годовщину присоединения Крыма к России 6
21:34, 8 марта 2019 29 859
В Москве школьник умер после визита к стоматологу
15:39, 15 марта 2019 25 595
Стало известно, где Любимов купил квартиру
Все новости
Голосования

Совфед одобрил закон о борьбе с фейками. Как вы относитесь к этому?

Окончание опроса: 27.03.2019
Архив голосований
Форум