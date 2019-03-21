Рязанцы отсудили у управляющей компании 180 тысяч рублей за залитую квартиру. Об этом сообщил
В октябре 2017 года три жилые комнаты и санузел залило. Владельцы квартиры свои требования в суде объяснили тем, что, залитие произошло в результате прорыва стояка горячего водоснабжения, который относится к общедомовому имуществу, и находится в зоне ответственности управляющей компании.
Ответчик ООО «Рязанский сервисный центр ЖКХ» исковые требования не признал и пояснил, что на место аварии выезжал мастер управляющей компании, который составил акт о случившемся. Истцы его подписали, о несогласии не заявили, следовательно, признали вину собственника квартиры.
Суд пришел к выводу, что система горячего водоснабжения относится к общему имуществу многоквартирного дома, и управляющая организация должна была обеспечивать проведение профилактических работ по осмотру, бесперебойной работе и нести ответственность за убытки, возникшие в связи с нарушениями в ее работе.
Суд удовлетворил исковые требования истцов о возмещении ущерба, взыскав с ответчика более 180 тысяч рублей.