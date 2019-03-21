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11:01, 21 марта 2019 288
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Пятый за три дня. Глава Оренбургской области ушел в отставку

Пятый за три дня. Глава Оренбургской области ушел в отставку

Фото: Ru.wikipedia.org

Губернатор Оренбургской области Юрий Берг ушел со своего поста, пишет «Медуза». Он был пятым главой региона, который подал в отставку за последние три дня.

Берг руководил регионом с 2010 года.

До этого со своих постов ушли главы Челябинской области, Калмыкии, Республики Алтай и Мурманской области.


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