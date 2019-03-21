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11:56, 21 марта 2019 111
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Прокуратура нашла нарушения в медицинских учреждениях Сараевского района

Прокуратура нашла нарушения в медицинских учреждениях Сараевского района

Прокуратура нашла нарушения в медицинских учреждениях Сараевского района. Об этом сообщил сайт надзорного органа.

Специалисты проверили соблюдение законодательства о пожарной безопасности в ГБУ РО «Сараевская МБ», здании участковой больницы Можарской амбулатории, здании участковой больницы Борецкой амбулатории, здании Кривского ФАПа.

В ГБУ РО «Сараевская МБ» нашли следующие нарушения:

  • эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем);
  • в двух тамбурах детского отделения хранили коробки и деревянные ящики;
  • не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа двух дверей эвакуационных выходов из детского отделения;
  • допущено хранение под лестничным маршем в отделении стоматологии горючих материалов;
  • не все помещения отделения стоматологии оборудованы автоматической пожарной сигнализацией;
  • не обеспечена исправность огнетушителя расположенного в терапевтическом отделении;
  • не обеспечена очистка от снега двух пожарных водоемов являющимся источниками противопожарного водоснабжения;
  • не обеспечено исправное состояние системы противопожарной защиты в здании инфекционного отделения;
  • допущено в тамбуре выхода, здания инфекционного отделения хранение материалов;
  • не организовано прохождение руководителем и лицами ответственными за пожарную безопасность обучения по программам пожарно-технического минимума.

Нарушения пожарной безопасности выявили и в здании участковой больницы Можарской амбулатории, здании участковой больницы Борецкой амбулатории, здании Кривского ФАПа.

«В связи с этим в адрес главного врача ГБУ РО „Сараевская МБ“ прокуратурой района внесено представление об устранении нарушений законодательства, которое в настоящее время рассмотрено, по результатам рассмотрения представления семь должностных лиц привлечено к дисциплинарной ответственности», — говорится в сообщении.

Кроме того, возбудили шесть производств об административном правонарушении по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ.


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