Прокуратура нашла нарушения в медицинских учреждениях Сараевского района. Об этом сообщил
Специалисты проверили соблюдение законодательства о пожарной безопасности в ГБУ РО «Сараевская МБ», здании участковой больницы Можарской амбулатории, здании участковой больницы Борецкой амбулатории, здании Кривского ФАПа.
В ГБУ РО «Сараевская МБ» нашли следующие нарушения:
- эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем);
- в двух тамбурах детского отделения хранили коробки и деревянные ящики;
- не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа двух дверей эвакуационных выходов из детского отделения;
- допущено хранение под лестничным маршем в отделении стоматологии горючих материалов;
- не все помещения отделения стоматологии оборудованы автоматической пожарной сигнализацией;
- не обеспечена исправность огнетушителя расположенного в терапевтическом отделении;
- не обеспечена очистка от снега двух пожарных водоемов являющимся источниками противопожарного водоснабжения;
- не обеспечено исправное состояние системы противопожарной защиты в здании инфекционного отделения;
- допущено в тамбуре выхода, здания инфекционного отделения хранение материалов;
- не организовано прохождение руководителем и лицами ответственными за пожарную безопасность обучения по программам пожарно-технического минимума.
Нарушения пожарной безопасности выявили и в здании участковой больницы Можарской амбулатории, здании участковой больницы Борецкой амбулатории, здании Кривского ФАПа.
«В связи с этим в адрес главного врача ГБУ РО „Сараевская МБ“ прокуратурой района внесено представление об устранении нарушений законодательства, которое в настоящее время рассмотрено, по результатам рассмотрения представления семь должностных лиц привлечено к дисциплинарной ответственности», — говорится в сообщении.
Кроме того, возбудили шесть производств об административном правонарушении по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ.