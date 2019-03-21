Рязанке, нашедшей младенца в мусорном баке, объявили благодарность

Новый руководитель рязанского следкома Владимир Никешкин навестил в перинатальном центре младенца,
«В настоящее время в отношении подозреваемой следователи назначили психиатрическую экспертизу, с учетом результатов которой будет дана правовая оценка ее действиям. Расследование уголовного дела находится на контроле следственного управления», — говорится в сообщении.
Руководитель отметил своевременность и качество оказания новорожденному квалифицированной медицинской помощи специалистами центра, доброжелательность и заботу медицинского персонала, что позволило вывести младенца из тяжелого состояния и он активно восстанавливается.
Никешкин пожелал малышу и сотрудникам медицинского учреждения здоровья и удачи, а также вручил подарки для новорожденного от следственного управления, отметив, что сотрудники и он лично будут продолжать следить за судьбой ребенка.
Кроме того, руководитель встретился с рязанкой Ларисой Черимисиной, которая обнаружила новорожденного в мусорном контейнере и вызвала сотрудников полиции, предотвратив трагедию. Ей объявили благодарность за «активную гражданскую позицию, предотвращение совершения преступления в отношении детей и содействие следственным органам».