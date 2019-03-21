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21:17, 21 марта 2019 620
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Рязанке, нашедшей младенца в мусорном баке, объявили благодарность

Рязанке, нашедшей младенца в мусорном баке, объявили благодарность

Новый руководитель рязанского следкома Владимир Никешкин навестил в перинатальном центре младенца, оставленного в мусорном контейнере. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

«В настоящее время в отношении подозреваемой следователи назначили психиатрическую экспертизу, с учетом результатов которой будет дана правовая оценка ее действиям. Расследование уголовного дела находится на контроле следственного управления», — говорится в сообщении.

Руководитель отметил своевременность и качество оказания новорожденному квалифицированной медицинской помощи специалистами центра, доброжелательность и заботу медицинского персонала, что позволило вывести младенца из тяжелого состояния и он активно восстанавливается.

Никешкин пожелал малышу и сотрудникам медицинского учреждения здоровья и удачи, а также вручил подарки для новорожденного от следственного управления, отметив, что сотрудники и он лично будут продолжать следить за судьбой ребенка.

Кроме того, руководитель встретился с рязанкой Ларисой Черимисиной, которая обнаружила новорожденного в мусорном контейнере и вызвала сотрудников полиции, предотвратив трагедию. Ей объявили благодарность за «активную гражданскую позицию, предотвращение совершения преступления в отношении детей и содействие следственным органам».


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