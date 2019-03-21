На улице Грибоедова стена заброшенного здания рухнула рядом с детской площадкой. Сюжет об этом показал телеканал «
По данным журналистов, постройка в таком состоянии находится уже несколько дней, а «остатки кирпичей вывозить никто не собирается».
«Опасность в том, что заброшенное строение — центр двора сразу нескольких домов, а буквально в двух метрах находится детская площадка. К счастью, во время обрушения стены никто не пострадал», — говорится в сюжете.
Также отмечается, что здание было нежилое. По словам местных жителей, его расселили более года назад. Людям выделили новые квартиры, а «со строением городские власти решили ничего не делать».
«Сейчас к постройке приходят алкоголики и люди без определенного места жительства. А попасть в него можно только через детскую площадку, находится на которой становится все опаснее», — подытожил корреспондент.