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15:33, 21 марта 2019 96
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На реконструкцию Торгового городка пока не нашли инвестора

На реконструкцию Торгового городка пока не нашли инвестора

На реконструкцию Торгового городка пока не нашли инвестора. Об этом в четверг, 21 марта, сообщил вице-мэр Игорь Тишин на комитете городской думы.

Он отметил, что проблемы с поиском связаны со статусом объекта культурного наследия, который ансамбль получил в 2018 году.

«Это накладывает на инвестора дополнительные обязательства», — подчеркнул Тишин.

Он отметил, что работа активно ведется совместно с областным правительством.

Депутаты обеспокоились состоянием торгового городка, так как рядом с ним пройдут торжества в рамках проекта «Рязань — новогодняя столица 2020 года».


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