На реконструкцию Торгового городка пока не нашли инвестора. Об этом в четверг, 21 марта, сообщил вице-мэр Игорь Тишин на комитете городской думы.
Он отметил, что проблемы с поиском связаны со статусом объекта культурного наследия, который ансамбль
«Это накладывает на инвестора дополнительные обязательства», — подчеркнул Тишин.
Он отметил, что работа активно ведется совместно с областным правительством.
Депутаты обеспокоились состоянием торгового городка, так как рядом с ним пройдут торжества в рамках проекта «Рязань — новогодняя столица 2020 года».