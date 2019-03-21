Больше чем в 20 раз. В Рязани сократили сроки рассчета за капремонт

Теперь подрядчики будут получать деньги за капремонт многоквартирных домов в 24 раза быстрее, чем это происходило раньше. Об этом сообщил
До вступления в силу поправки, рассчитаться с подрядной организацией Фонд капитального ремонта должен был за 730 дней. Авторы проекта отметили, что крупные компании не берутся за такую работу, потому что не готовы ждать оплаты так долго. К проектам приступали только небольшие организации, у которых не было альтернатив. В итоге, зачастую, страдало качество работ.
В 2019 году срок рассрочки платежа сокращен до 30 дней. Активисты уверены, что это значительно повысит качество капремонта.