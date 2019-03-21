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17:39, 21 марта 2019 1 017
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Комментарий о курве в соцсетях оставил мой помощник — депутат Милюков

Комментарий о курве в соцсетях оставил мой помощник — депутат Милюков

В четверг, 21 марта, депутат гордумы от КПРФ Денис Милюков пояснил, что гневный комментарий в соцсетях оставил его помощник. Он пояснил, что когда стал депутатом, то предоставил доступ к аккаунтам в соцсетях двум помощникам на общественных началах.

«Вечером 17 марта с моей страницы прошел резкий комментарий — его дал один из этих молодых людей. После этого я пытался сгладить ситуацию и удалил комментарий, но когда появились публикации в СМИ, я растерялся», — заявил депутат.

После произошедшего Милюков поменял пароль и перестал сотрудничать с помощником.

«Вина за произошедшее лежит на мне», — отметил народный избранник.

Вопрос об этичности поведения Милюкова также обсуждался в городской думе в четверг, 21 марта, без журналистов. Депутаты пришли к мнению, что такое поведение недопустимо и обсудили информационную безопасность в соцсетях.

В региональном отделении КПРФ отметили, что произошедшее обсудят с однопартийцами и проведут с Милюковым разъяснительную работу.

Напомним, рязанский депутат городской думы Денис Милюков прокомментировал в соцсети «ВКонтакте» действия пенсионерки, которая царапала на машинах слово «Хам». Политик написал, что «владельцам машин нужно подать заявление в полицию, а если не поможет, то отловить и разорвать куртку».


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