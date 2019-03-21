В четверг, 21 марта, депутат гордумы от КПРФ Денис Милюков пояснил, что
«Вечером 17 марта с моей страницы прошел резкий комментарий — его дал один из этих молодых людей. После этого я пытался сгладить ситуацию и удалил комментарий, но когда появились публикации в СМИ, я растерялся», — заявил депутат.
После произошедшего Милюков поменял пароль и перестал сотрудничать с помощником.
«Вина за произошедшее лежит на мне», — отметил народный избранник.
Вопрос об этичности поведения Милюкова также обсуждался в городской думе в четверг, 21 марта, без журналистов. Депутаты пришли к мнению, что такое поведение недопустимо и обсудили информационную безопасность в соцсетях.
В региональном отделении КПРФ отметили, что произошедшее обсудят с однопартийцами и проведут с Милюковым разъяснительную работу.
Напомним, рязанский депутат городской думы Денис Милюков