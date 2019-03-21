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12:11, 21 марта 2019 174
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Депутаты гордумы предложили провести прямые выборы мэра Рязани

Депутаты гордумы предложили провести прямые выборы мэра Рязани

Депутаты гордумы предложили провести прямые выборы мэра Рязани. Предложение от фракции ЛДПР озвучил Никита Усачев в четверг, 21 марта, на комитете гордумы.

По словам депутатов, всенародные выборы главы администрации требуются в связи с плохой уборкой снега в городе, некачественной реконструкцией памятников и финансовым состоянием муниципальных предприятий.

Однако фракция не подготовила всех необходимых документов и вопрос отложили до следующего комитета.

Отметим, что Сергей Карабасов является и.о. главы администрации с 2017 года.


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