Депутаты гордумы предложили провести прямые выборы мэра Рязани. Предложение от фракции ЛДПР озвучил Никита Усачев в четверг, 21 марта, на комитете гордумы.
По словам депутатов, всенародные выборы главы администрации требуются в связи с плохой уборкой снега в городе, некачественной реконструкцией памятников и финансовым состоянием
Однако фракция не подготовила всех необходимых документов и вопрос отложили до следующего комитета.
Отметим, что Сергей Карабасов является и.о. главы администрации с 2017 года.