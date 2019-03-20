За неделю в Рязанской области подешевели яйца и курица. Мониторинг цен

За неделю, с 12 по 18 марта, в Рязанской области на 2,7% подешевели куриные яйца. Данные мониторинга цен предоставил Рязаньстат.
Цена также снизилась на:
- мясо кур — на 1,1%;
- говядину — на 0,5%;
- подсолнечное масло — на 0,4%;
- сливочное масло — на 0,2%;
- крупу гречневую-ядрицу — на 0,2%;
- ржаной и ржано-пшеничный хлеб — на 0,1%;
- сахар-песок — на 0,1%.
Подорожали ряд овощей, круп, а также вермишель, мороженая рыба и соль.
Цены на пшеничную муку, свинину, баранину, чай, яблоки и молоко остались без изменений.