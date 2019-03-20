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17:48, 20 марта 2019 90
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За неделю в Рязанской области подешевели яйца и курица. Мониторинг цен

За неделю в Рязанской области подешевели яйца и курица. Мониторинг цен

За неделю, с 12 по 18 марта, в Рязанской области на 2,7% подешевели куриные яйца. Данные мониторинга цен предоставил Рязаньстат.

Цена также снизилась на:

  • мясо кур — на 1,1%;
  • говядину — на 0,5%;
  • подсолнечное масло — на 0,4%;
  • сливочное масло — на 0,2%;
  • крупу гречневую-ядрицу — на 0,2%;
  • ржаной и ржано-пшеничный хлеб — на 0,1%;
  • сахар-песок — на 0,1%.

Подорожали ряд овощей, круп, а также вермишель, мороженая рыба и соль.

Цены на пшеничную муку, свинину, баранину, чай, яблоки и молоко остались без изменений.


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