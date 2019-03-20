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19:48, 20 марта 2019 830
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Выброшенного младенца переведут в Дом ребенка через несколько недель

Выброшенного младенца переведут в Дом ребенка через несколько недель

Фото: © RZN.info / Иван Артеменко

Выброшенного младенца переведут из перинатального центра в Дом ребенка через несколько недель. Об этом в среду, 20 марта, сообщает ГТРК «Ока».

Мальчика перевели из реанимации в отделение патологии новорожденных с диагнозом пневмония. Как отмечают врачи, он идет на поправку и прибавляет в весе.

«Он долечивает все свои основные заболевания, и в дальнейшем мы ему проводим раннюю реабилитацию, и он пойдет у нас в Дом ребенка, у него уже есть документы», — пояснила заведующая отделением патологии новорожденных и недоношенных детей перинатального центра Ирина Борисова.

Мальчику дали имя Ваня. Его покрестили.

Напомним, 31-летняя женщина выбросила новорожденного сына в мусорный бак на улице Станкозаводской. У нее есть двое детей.

Мать мальчика подозревают в покушении на убийство. Следователи хотят лишить женщину и ее сожителя прав на старших детей.


© RZN.info

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