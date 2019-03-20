Выброшенного младенца переведут в Дом ребенка через несколько недель

Выброшенного младенца переведут из перинатального центра в Дом ребенка через несколько недель. Об этом в среду, 20 марта, сообщает ГТРК «
Мальчика перевели из реанимации в отделение патологии новорожденных с диагнозом пневмония. Как отмечают врачи, он идет на поправку и прибавляет в весе.
«Он долечивает все свои основные заболевания, и в дальнейшем мы ему проводим раннюю реабилитацию, и он пойдет у нас в Дом ребенка, у него уже есть документы», — пояснила заведующая отделением патологии новорожденных и недоношенных детей перинатального центра Ирина Борисова.
Мальчику
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