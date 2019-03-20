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15:02, 20 марта 2019 59
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Ваенга отменили концерты из-за болезни

Ваенга отменили концерты из-за болезни

Ваенга (Елена Хрулева) отменили концерты из-за болезни. Певица написала об этом в своем Instagram.

«Заболела сильно. Петь нечем», — уточнила она.

Выступления в Сызрани, Саратове, Волгограде и Самаре перенесут. Новые даты концертов озвучат позже.

Фото Instagram певицы


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