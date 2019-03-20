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13:36, 20 марта 2019 240
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В Россию прекратят поставки несколько жизненно важных лекарств

В Россию прекратят поставки несколько жизненно важных лекарств

Японская компания «Такеда» сообщила, что с апреля прекращает поставки в Россию трех лекарств, входящих в список жизненно необходимых. Об этом пишет «Российская Газета».

Речь идет о средстве для снижения давления «Атенолол», антидепрессанте «Амитриптилин Никомед» и антибиотике «Метронидазол Никомед».

Большой популярностью пользуется именно первый из препаратов. В прошлом году в России продали почти три миллиона упаковок атенолола. Около половины этого объема произвела японская компания.

Тем не менее кардиологи не ожидают серьезных проблем: на российском рынке есть атенолол производства немецкой, индийской, израильской фармкомпаний, а также украинского производителя.

В японской компании причиной называют «необходимость переоснащения производства для выпуска других лекарственных препаратов».


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