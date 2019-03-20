В Россию прекратят поставки несколько жизненно важных лекарств

Японская компания «Такеда» сообщила, что с апреля прекращает поставки в Россию трех лекарств, входящих в список жизненно необходимых. Об этом пишет «
Речь идет о средстве для снижения давления «Атенолол», антидепрессанте «Амитриптилин Никомед» и антибиотике «Метронидазол Никомед».
Большой популярностью пользуется именно первый из препаратов. В прошлом году в России продали почти три миллиона упаковок атенолола. Около половины этого объема произвела японская компания.
Тем не менее кардиологи не ожидают серьезных проблем: на российском рынке есть атенолол производства немецкой, индийской, израильской фармкомпаний, а также украинского производителя.
В японской компании причиной называют «необходимость переоснащения производства для выпуска других лекарственных препаратов».