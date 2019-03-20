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15:29, 20 марта 2019 1 025
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В Канищеве ямы в асфальте засыпают кирпичами — соцсети 1

В Канищеве ямы в асфальте засыпают кирпичами — соцсети

В Канищеве ямы в асфальте засыпают кирпичами и строительным мусором. Фотографию рабочих опубликовали в группе «Новости Рязани ВКонтакте» в среду, 20 марта.

По словам автора, снимок сделали между домами №№19 и 20 на улице Интернациональной.


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