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22:39, 20 марта 2019 86
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У скопинки украли стиральную машинку

У скопинки украли стиральную машинку

У жительницы Скопина украли стиральную машинку, которую она хранила в сарае во дворе многоквартирного дома. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

57-летняя женщина рассказала полицейским, что кто-то взломал замок и вынес бытовую технику.

Оперативники опросили потерпевшую и возможных свидетелей и установили, что к краже причастен 45-летний местный житель. Ранее его уже привлекали ответственности за кражи.

Злоумышленник успел сдать машинку в пункт приема вторсырья. Мужчину разыскали и задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.


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