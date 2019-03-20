У скопинки украли стиральную машинку

У жительницы Скопина украли стиральную машинку, которую она хранила в сарае во дворе многоквартирного дома. Об этом сообщила
57-летняя женщина рассказала полицейским, что кто-то взломал замок и вынес бытовую технику.
Оперативники опросили потерпевшую и возможных свидетелей и установили, что к краже причастен 45-летний местный житель. Ранее его уже привлекали ответственности за кражи.
Злоумышленник успел сдать машинку в пункт приема вторсырья. Мужчину разыскали и задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.