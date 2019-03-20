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8:33, 20 марта 2019 201
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Составлен рейтинг самых счастливых стран мира

Составлен рейтинг самых счастливых стран мира

Финляндия заняла первое место в списке самых счастливых стран мира по версии World Happiness Report. Об этом пишет РБК.

Авторы исследования учитывали шесть факторов: ВВП на душу населения, продолжительность жизни, щедрость, социальную поддержку, свободу и уровень коррупции. Каждый из этих показателей оценили по 10-балльной шкале и вывели средний для страны балл.

Так, Финляндия набрала 7,63 балла, на втором месте Норвегия (7,59), далее следуют Дания (7,55), Исландия (7,49) и Швейцария (7,44).

Россия расположилась на 59 месте. Средний балл составил 5,81. Она уступила Северному Кипру (5,83), но обошла Казахстан (5,79). При этом по сравнению с предыдущим исследованием, которое проходило в 2017 году, Россия потеряла 10 позиций — тогда она заняла 49 место.


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