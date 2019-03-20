«Сбербанк» запустил новый онлайн-сервис для организации деловых поездок

«Сбербанк» представил новый онлайн-сервис для организации командировок, покупки железнодорожных и авиабилетов и бронирования гостиниц для юридических лиц —
Business Travel позволяет пользователям «Сбербанк Бизнес Онлайн» выбирать и покупать железнодорожные и авиабилеты, бронировать гостиницы, оплачивать все покупки с помощью банковской карты или прямо с расчетного счета компании, без необходимости предварительного внесения какого-либо депозита.
Расширенный тариф сервиса дает возможность автоматически подготовить командировочные документы для оформления поездки (командировочного задания, авансового отчета), а также документы для возмещения НДС.
«Весь комплект командировочных документов хранится в едином месте сервиса. Это позволяет сотрудникам организации без задержек подавать документы об итогах деловой поездки, чтобы они были своевременно отражены в учете», — рассказали в пресс-службе банка.
Сервисом могут воспользоваться все корпоративные клиенты банка —пользователи интернет-банка «Сбербанк Бизнес Онлайн». Business Travel также можно настроить под индивидуальные требования компании.
«Мы рады предложить нашим клиентам сервис, который является технологическим лидером в своей области. Все ключевые показатели, такие как количество действий для покупки, обмена, возврата билета и средняя скорость поискового запроса лучше, чем у наших конкурентов. Кроме того, мы предлагаем совершенно новую услугу — оформление всех документов в электронном виде. Вы можете их распечатать, если этого требуют ваши бизнес-процессы, но при наличии электронной подписи этого можно не делать», — прокомментировал заместитель председателя правления банка Анатолий Попов.