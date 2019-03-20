Клиенты «Сбербанка» смогут снимать деньги в кассах магазинов

Сбербанк в июле запустит услугу снятия наличных в кассе магазина при безналичной оплате покупки. Об этом пишет
Получить можно будет до пяти тысяч рублей за одну операцию.
«Услуга появится в торговых точках малого и среднего бизнеса в июле 2019 года и ко времени запуска будет доступна также держателям сторонних карт Visa. Крупный торговый бизнес сможет внедрить у себя такой сервис в сентябре», — говорится в сообщении банка.
Отмечается, что при безналичной оплате покупки на кассе магазина кассир будет вводить общую сумму с учетом снятия наличности, после чего клиент будет лишь подтверждать операцию ПИН-кодом.