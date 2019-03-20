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9:45, 20 марта 2019 324
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Рязанец угнал и разбил автомобиль своего друга

Рязанец угнал и разбил автомобиль своего друга

Фото: Pixabay.com

В Рязанской области завершилось рассмотрение дела по угону автомобиля «ВАЗ-2114». Об этом сообщил сайт областной прокуратуры.

18 сентября 2018 года подсудимый пил вместе с друзьями и взял со стола ключи от автомобиля своего знакомого. Мужчина вышел во двор, завел автомобиль и поехал по поселку. Угонщик не справился с управлением и автомобиль перевернулся.

В суде подсудимый признал себя виновным и раскаялся в содеянном.

Мужчину признали виновным по части 1 статьи 166 УК РФ и приговорили к одному году условно с испытательным сроком один год.

Решение суда вступило в законную силу.


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