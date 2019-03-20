Рязанец угнал и разбил автомобиль своего друга

В Рязанской области завершилось рассмотрение дела по угону автомобиля «ВАЗ-2114». Об этом сообщил
18 сентября 2018 года подсудимый пил вместе с друзьями и взял со стола ключи от автомобиля своего знакомого. Мужчина вышел во двор, завел автомобиль и поехал по поселку. Угонщик не справился с управлением и автомобиль перевернулся.
В суде подсудимый признал себя виновным и раскаялся в содеянном.
Мужчину признали виновным по части 1 статьи 166 УК РФ и приговорили к одному году условно с испытательным сроком один год.
Решение суда вступило в законную силу.