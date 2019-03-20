Охранника ульяновской школы подозревают в надругательстве над ученицей. Об этом
По версии следствия, 18 марта мужчина привел к себе домой десятилетнюю девочку и «совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера».
Ранее 54-летнего мужчину судили за незаконный оборот наркотиков. В связи с этим следователи оценят действия руководства школы, в которой работает мужчина.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Мужчину задержали.