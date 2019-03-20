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10:15, 20 марта 2019 116

МТС запустила облачный сервис для хранения большого объема данных

МТС запустила облачный сервис для хранения большого объема данных

ПАО «МТС» запустил облачный сервис для корпоративных клиентов по хранению больших массивов данных.

Как отметили в пресс-службе компании, решение позволит оптимизировать затраты компаний на ИТ-инфраструктуру, решая задачи надежного хранения сотен терабайт информации.

Отмечается, что сервис будет востребован компаниями, которые работают с тяжелым контентом: студиями видеопродакшна, фотобанками, конструкторскими бюро, дизайн-студиями, видеохостингами, а также представителями бизнеса.

В рамках нового сервиса плата взимается только за используемый объем хранилища: 1,5 рубля за 1 Гб.

Подробнее об этом читайте в нашем разделе «Бизнес-новости».


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