МТС запустила облачный сервис для хранения большого объема данных

ПАО «МТС» запустил облачный сервис для корпоративных клиентов по хранению больших массивов данных.
Как отметили в пресс-службе компании, решение позволит оптимизировать затраты компаний на ИТ-инфраструктуру, решая задачи надежного хранения сотен терабайт информации.
Отмечается, что сервис будет востребован компаниями, которые работают с тяжелым контентом: студиями видеопродакшна, фотобанками, конструкторскими бюро, дизайн-студиями, видеохостингами, а также представителями бизнеса.
В рамках нового сервиса плата взимается только за используемый объем хранилища: 1,5 рубля за 1 Гб.
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