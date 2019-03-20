«Мармакс» рассказал о перспективе развития бизнеса за городом на примере коттеджного поселка «Сказка Алеканово»

Компания «Мармакс» рассказала о перспективе развития бизнеса за городом на примере коммерческого участка в готовом коттеджном поселке «
По словам представителей компании, коммерческий участок
«Здесь проживают целыми семьями, некоторые жители приезжают, чтобы отдохнуть на выходных. Оживленная дорога Рязань-Спасск, в частности село Алеканово, является одним из самых популярных направлений у рязанцев в независимости от времени года, — рассказали в компании. — Благодаря расположению владелец бизнеса будет иметь постоянный клиентский трафик. У коммерческого участка есть удобный заезд и парковочные места для посетителей».
Представители «Мармакс» подчеркнули, что выбор месторасположения для коммерческой недвижимости может повлиять на бизнес в целом.
«Множество факторов отвечают за успех, среди которых наличие развитой инфраструктуры и непосредственная близость к оживленной дороге», — добавили в пресс-службе.