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20:36, 20 марта 2019 180
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Глава рязанского бодибилдинга прокомментировала обвинения в неэтичности соревнований

Глава рязанского бодибилдинга прокомментировала обвинения в неэтичности соревнований

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Глава рязанской федерации бодибилдинга и фитнеса (ФББРО) Ольга Богрунова прокомментировала в соцсетях обвинения в неэтичности места проведения кубка по бодибилдингу и фитнесу, который состоялся 16 марта во дворце детского творчества.

Депутат гордумы от КПРФ Эвелина Волкова сообщила, что к ней обратились родители, недовольные тем, что соревнования проводились в детском учреждении.

По словам Богруновой, «каждому человеку можно и нужно составить собственное мнение о чем-либо, увидев это своими глазами».

«Сегодня один из показателей культуры современного человека — это его собственная физическая культура. Культура тела. Сегодня правильно выглядеть хорошо. И современный бодибилдинг, фитнес — это про заботу о физической культуре тела. Сообщение СМИ о том, что на заседании гордумы депутат от КПРФ Эвелина Волкова заинтересовалась нашим мероприятием, мы тоже не можем оставить без внимания. Абсолютно уверена, что Эвелина Волкова сможет оценить современное фитнес-движение по достоинству, посетив это мероприятие», — заявила глава рязанской федерации.

Она пригласила Волкову с супругом на «Битву лучших фитнес-клубов», которая пройдет в рязанском цирке в четверг, 21 марта.

Кроме того, Богрунова поблагодарила СМИ за освещение мероприятия, которое набрало более сотни тысяч просмотров.


© RZN.info

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