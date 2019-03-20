Глава рязанского бодибилдинга прокомментировала обвинения в неэтичности соревнований

Глава рязанской федерации бодибилдинга и фитнеса (ФББРО) Ольга Богрунова
Депутат гордумы от КПРФ Эвелина Волкова сообщила, что к ней обратились родители, недовольные тем, что соревнования проводились в детском учреждении.
По словам Богруновой, «каждому человеку можно и нужно составить собственное мнение о чем-либо, увидев это своими глазами».
«Сегодня один из показателей культуры современного человека — это его собственная физическая культура. Культура тела. Сегодня правильно выглядеть хорошо. И современный бодибилдинг, фитнес — это про заботу о физической культуре тела. Сообщение СМИ о том, что на заседании гордумы депутат от КПРФ Эвелина Волкова заинтересовалась нашим мероприятием, мы тоже не можем оставить без внимания. Абсолютно уверена, что Эвелина Волкова сможет оценить современное фитнес-движение по достоинству, посетив это мероприятие», — заявила глава рязанской федерации.
Она пригласила Волкову с супругом на «Битву лучших фитнес-клубов», которая пройдет в рязанском цирке в четверг, 21 марта.
Кроме того, Богрунова поблагодарила СМИ за