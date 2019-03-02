«Завод» Быкова попал в топ-20 фильмов прошлого года

Фильм «Завод» режиссера Юрия Быкова попал в список 20 лучших картин 2018 года. Рейтинг опубликован на «
Фильм Быкова оказался на десятой строчке топ-20. Отмечается, что рейтинг составлен по результатам голосования посетителей сайта.
Об этих результатах Быков написал в своей одноименной группе «ВКонтакте».
«"Завод» вполне ожидаемо в рейтинге топ-20 лучших фильмов за 2018 год на КиноПоиске", — говорится в записи.
Напомним, фильм «Завод» вышел в российский прокат 7 февраля. Планы для ленты частично снимали в Новомичуринске, откуда режиссер родом. До этого там же Быков
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