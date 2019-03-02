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19:36, 2 марта 2019 242
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«Завод» Быкова попал в топ-20 фильмов прошлого года

«Завод» Быкова попал в топ-20 фильмов прошлого года

Фото: Kinopoisk.ru

Фильм «Завод» режиссера Юрия Быкова попал в список 20 лучших картин 2018 года. Рейтинг опубликован на «Кинопоиске».

Фильм Быкова оказался на десятой строчке топ-20. Отмечается, что рейтинг составлен по результатам голосования посетителей сайта.

Об этих результатах Быков написал в своей одноименной группе «ВКонтакте».

«"Завод» вполне ожидаемо в рейтинге топ-20 лучших фильмов за 2018 год на КиноПоиске", — говорится в записи.

Напомним, фильм «Завод» вышел в российский прокат 7 февраля. Планы для ленты частично снимали в Новомичуринске, откуда режиссер родом. До этого там же Быков работал над картинами «Жить» и «Майор».

Ранее режиссер рассказывал о провале картины в прокате. В ее поддержку пользователи сети запускали флешмоб «Второй билет».


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