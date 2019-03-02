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10:01, 2 марта 2019 293
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В Ухолове сожители украли 160 килограммов металла с производства

В Ухолове сожители украли 160 килограммов металла с производства

В селе Покровское Ухоловского района полицейские раскрыли кражу 160 килограммов метала с производства, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

О преступлении в полицию сообщили местные жители. Они заметили, что на территории бывшего агро-промышленного комплекса кто-то пытается спилить металлическую трубу.

Оперативники выехали на место и поймали злоумышленников с поличным.

Выяснилось, что похитить конструкцию пытались двое местных жителей — 40-летняя женщина и ее 28-летний ранее судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью сожитель. Цепляясь за строительные скобы, они успели срезать 160 килограммов изделий, которые погрузили на санки.

В отношении похитителей возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.


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