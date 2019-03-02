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14:55, 2 марта 2019 284
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Рязанцев пригласили на масленицу в Константиново

Рязанцев пригласили на масленицу в Константиново

Рязанцев пригласили на масленицу в Константиново. Празднование пройдет в воскресенье, 10 марта. Об этом сообщается на сайте музея-заповедника Сергея Есенина.

«Вас ждут веселая ярмарка, традиционные игры, забавы и конкурсы, катание со снежной горки. Малыши смогут прокатиться на каруселях и стать зрителями кукольного спектакля. Музейный фольклорно-этнографический театр „Звонница“ представит новую театрализованную программу», — говорится в сообщении.

Обряд прощания с масленицей начнется в 14:00. В завершение праздника для гостей выступит песенно-инструментальный ансамбль «Радуница». Начало концерта в 14:30.


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