Рязанцев пригласили на масленицу в Константиново. Празднование пройдет в воскресенье, 10 марта. Об этом сообщается на
«Вас ждут веселая ярмарка, традиционные игры, забавы и конкурсы, катание со снежной горки. Малыши смогут прокатиться на каруселях и стать зрителями кукольного спектакля. Музейный фольклорно-этнографический театр „Звонница“ представит новую театрализованную программу», — говорится в сообщении.
Обряд прощания с масленицей начнется в 14:00. В завершение праздника для гостей выступит песенно-инструментальный ансамбль «Радуница». Начало концерта в 14:30.