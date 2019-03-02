«Ни шагу назад». Рязанцы сняли видео в поддержку участников Всемирной зимней универсиады

Рязанцы сняли видео для участников Всемирной зимней универсиады 2019, которая стартует в Красноярске со 2 марта. Об этом сообщил региональный минспорт.
27 февраля на биатлонном комплексе «Алмаз» студенты рязанских вузов пожелали российской команде победы, записав виде с лозунгом к ее участникам, — «Ни шагу назад, а только вперед! Студенты мы с вами! Победа нас ждет!»
После этого прошли соревнования по лыжным гонкам в зачет спартакиады среди высших учебных заведений.
Для этого, чтобы поддержать российскую команду, нужно разместить фото или видеоприветствие в социальной сети «ВКонтакте» под хештегом #Универсиада2019 и #Веримвпобеду".