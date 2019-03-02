Названа причина смерти нобелевского лауреата Жореса Алферова

Лауреат нобелевской премии Жорес Алферов умер из-за острой сердечно-легочной недостаточности. Об этом в субботу, 2 марта, сообщил
По данным медика, смерть Алферова наступила накануне в 23:40.
Напомним, академик
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Лауреат нобелевской премии Жорес Алферов умер из-за острой сердечно-легочной недостаточности. Об этом в субботу, 2 марта, сообщил
По данным медика, смерть Алферова наступила накануне в 23:40.
Напомним, академик
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