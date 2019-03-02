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13:48, 2 марта 2019 383
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Названа причина смерти нобелевского лауреата Жореса Алферова

Названа причина смерти нобелевского лауреата Жореса Алферова

Лауреат нобелевской премии Жорес Алферов умер из-за острой сердечно-легочной недостаточности. Об этом в субботу, 2 марта, сообщил ТАСС со ссылкой на главвврача больницы Российской академии наук.

По данным медика, смерть Алферова наступила накануне в 23:40.

Напомним, академик скончался в Санкт-Петербурге.


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