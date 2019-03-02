На митинг рязанских коммунистов вышли более трехсот человек. Фото

На субботний митинг рязанских коммунистов против повышения тарифов на услуги ЖКХ, увеличения взносов на капремонт и закрытия муниципальных предприятий пришли более трехсот человек. Корреспондент RZN.info также побывал на нем и пообщался с участниками демонстрации.
Начался митинг с минуты молчания. На ней собравшиеся почтили память лауреата Нобелевской премии
Первым выступил первый секретарь регионального отделения КПРФ, руководитель фракции в гордуме Денис Сидоров. Он отметил, что ситуация в области, как и в стране в целом далеко не оптимистичная и растраты правительства направлены не туда, куда это необходимо.
«Тарифы ЖКХ раньше повышали один раз в год, теперь это будет дважды. Зачем их вообще повышать? Также в регионе на 41 процент подняли взносы за капремонт. Куда идут все эти деньги? У нас проблем и так хватает: нет нормальных дорог, «загибается» муниципальный общественный транспорт, а коммерческие перевозчики жалуются, что им не выгодно перевозить нас с вами, не ездят по расписанию. Вместо парковок, даже платных, кругом сугробы. Не хватает новых яслей, школ. Где все эти управленцы? Где администрация? Или 370 миллионов рублей, которые
Помимо него, на митинге выступили секретарь фракции в гордуме Эвелина Волкова, экс-руководитель регионального отделения партии Владимир Федоткин, депутат гордумы Петр Пыленок, член «Всероссийского женского союза — «Надежда России» Лилия Кривцова, руководитель рязанского комсомола Евгений Морозов, а также представители районов. Также на демонстрации выступил один из рязанских дальнобойщиков. Он поддержал собравшихся и заявил, что пришло время ответить на послание президента.
«Да это вообще никуда не годится. В прошлом году только и слышали про «реконструкцию площади Ленина», а что на деле? А я тут нормально пройти не могу, спотыкаюсь об эти камни. Я старая уже, ноги высоко не поднимаются, приходится обходить сзади памятника вдоль дома», — рассказала одна из пенсионерок, — Правильно они говорят, надо стараться для людей, а власть только хапает и хапает».
Кроме того, рязанцы проголосовали за