На митинг рязанских коммунистов вышли более трехсот человек. Фото

На субботний митинг рязанских коммунистов против повышения тарифов на услуги ЖКХ, увеличения взносов на капремонт и закрытия муниципальных предприятий пришли более трехсот человек. Корреспондент RZN.info также побывал на нем и пообщался с участниками демонстрации.

Начался митинг с минуты молчания. На ней собравшиеся почтили память лауреата Нобелевской премии Жореса Алферова , умершего 2 марта.

Первым выступил первый секретарь регионального отделения КПРФ, руководитель фракции в гордуме Денис Сидоров. Он отметил, что ситуация в области, как и в стране в целом далеко не оптимистичная и растраты правительства направлены не туда, куда это необходимо.

«Тарифы ЖКХ раньше повышали один раз в год, теперь это будет дважды. Зачем их вообще повышать? Также в регионе на 41 процент подняли взносы за капремонт. Куда идут все эти деньги? У нас проблем и так хватает: нет нормальных дорог, «загибается» муниципальный общественный транспорт, а коммерческие перевозчики жалуются, что им не выгодно перевозить нас с вами, не ездят по расписанию. Вместо парковок, даже платных, кругом сугробы. Не хватает новых яслей, школ. Где все эти управленцы? Где администрация? Или 370 миллионов рублей, которые направят на развитие проекта «Рязань — новогодняя столица, больше деть некуда?», — заявил руководитель рязанского обкома.

Помимо него, на митинге выступили секретарь фракции в гордуме Эвелина Волкова, экс-руководитель регионального отделения партии Владимир Федоткин, депутат гордумы Петр Пыленок, член «Всероссийского женского союза — «Надежда России» Лилия Кривцова, руководитель рязанского комсомола Евгений Морозов, а также представители районов. Также на демонстрации выступил один из рязанских дальнобойщиков. Он поддержал собравшихся и заявил, что пришло время ответить на послание президента.

«Да это вообще никуда не годится. В прошлом году только и слышали про «реконструкцию площади Ленина», а что на деле? А я тут нормально пройти не могу, спотыкаюсь об эти камни. Я старая уже, ноги высоко не поднимаются, приходится обходить сзади памятника вдоль дома», — рассказала одна из пенсионерок, — Правильно они говорят, надо стараться для людей, а власть только хапает и хапает».