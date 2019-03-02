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16:23, 2 марта 2019 484
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МВД предложило создать открытый реестр автомобилей

МВД предложило создать открытый реестр автомобилей

В МВД предложили создать единый государственный реестр автомобилей, доступ к которому будет у всех россиян. Поправки к законопроекту «О государственном реестре транспортных средств» опубликованы на портале нормативных правовых актов.

Информацию из реестра можно будет получить через портал госуслуг.

Пользователи смогут бесплатно запросить выписку из реестра и узнать сведения о VIN, регистрационном знаке, годе выпуска, экологическом классе, мощности двигателя автомобиля, а также о собственниках автомобиля и периодах владения им.

Некоторые данные останутся доступными только сотрудникам правоохранительных органов.

Сейчас в России зарегистрировано 60 млн транспортных средств, доступ к их базе есть только у сотрудников ГИБДД.


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