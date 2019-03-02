Куда сходить в субботу вечером? Афиша RZN.info

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В субботу, 2 марта, рязанцев ждет много интересных событий.
Во дворце молодежи в выходные пройдет танцевальный фестиваль «Репутация». Всероссийский фестиваль уличных и современных танцевальных направлений проводится в Рязани с 2015 года, собирая на сцене более полутора тысяч участников из разных городов России. Участники представят большое количество танцевальных стилей, таких как Hip Hop, Break Dance, Jazz-Funk, Lady Style и многие другие. Начало 2 марта в 16 часов.
В торгово-развлекательном центре «М5 Молл» состоится представление Тульского театра юного зрителя — спектакль «Как Кощей Бессмертный на Василисе женился». Забавные персонажи разыграют перед зрителями чудесную историю, об исходе которой можно только догадываться. Начало в 13:30 и в 16:30.
В кафе «Фонтан» пройдет совместный концерт двух известных рязанских бардов — Сергея Колотова и Алексея Фошина. Программа названа «Бардовская кухня», ожидается несколько «перемен блюд». Алексей Фошин — лауреат и дипломант ведущих бардовских фестивалей страны, в том числе Грушинского. В Рязани — еще и один из героев культового фестиваля «Беседка. Песни нашего двора». Сергей Колотов — главный «мотор» вот уже много лет проходящего под Рязанью фестиваля «Есенинские струны». Начало в 19 часов.
В клубе Svoboda 2 марта выступит группа из Казани «Мисс Марпл» с концертом-трибьютом группы «Агата Кристи». На концерте прозвучат лучшие хиты легенды российского рока, с мощным звучанием и непередаваемой атмосферой. Начало после 19 часов.
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