Жителя Спасска дважды поймали на продаже спиртного в доме. Об этом сообщила
В полицию на хозяина пожаловались местные жители. Они заметили «нетрезвых посетителей этого дома».
Стражи порядка установили, что 67-летний города незаконно торгует из дома «самодельной спиртосодержащей жидкостью». На нарушителя составили административный протокол по части 1 статьи 14.17.1 КоАП РФ.
Позже участковый взял его дом заметку.
«Недавно полицейский выявил, что местный житель снова начал торговать спиртосодержащей жидкостью. За неоднократную торговлю спиртным в частном секторе предусмотрена уголовная ответственность», — отметили в пресс-службе
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье 171.4 УК РФ. Ему грозит штраф от 50 до 80 тысяч рублей.