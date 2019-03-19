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12:31, 19 марта 2019 310
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Жителя Спасска дважды поймали на продаже спиртного в доме

Жителя Спасска дважды поймали на продаже спиртного в доме

Жителя Спасска дважды поймали на продаже спиртного в доме. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию на хозяина пожаловались местные жители. Они заметили «нетрезвых посетителей этого дома».

Стражи порядка установили, что 67-летний города незаконно торгует из дома «самодельной спиртосодержащей жидкостью». На нарушителя составили административный протокол по части 1 статьи 14.17.1 КоАП РФ.

Позже участковый взял его дом заметку.

«Недавно полицейский выявил, что местный житель снова начал торговать спиртосодержащей жидкостью. За неоднократную торговлю спиртным в частном секторе предусмотрена уголовная ответственность», — отметили в пресс-службе

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье 171.4 УК РФ. Ему грозит штраф от 50 до 80 тысяч рублей.


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