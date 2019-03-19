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14:59, 19 марта 2019 345
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За два дня в Рязанской области поймали 13 осужденных

За два дня в Рязанской области поймали 13 осужденных

Фото: Pixabay.com

За два дня в Рязанской области поймали 13 осужденных, чьи наказания не связаны с лишением свободы, сообщил сайт регионального УФСИН.

Мероприятие «Розыск» проводилось совместно с другими правоохранительными органами региона.

«В результате установлено местонахождение осужденных, уклоняющихся от отбывания уголовного наказания, от наказания, не связанного с лишением свободы, а также не прибывших самостоятельно в колонию-поселение», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что троих осужденных нашли в Скопине и Рязани, двоих в Рязанском районе, а также по одному в Клепиковском, Михайловском, Старожиловском, Сараевском и Александро-Невском районах.


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