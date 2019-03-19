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11:05, 19 марта 2019 2 970
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В среду рязанцев ждет массовое отключение света. Адреса

В среду рязанцев ждет массовое отключение света. Адреса

В среду, 20 марта, рязанцев ждет массовое отключение света. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Из-за работ на воздушной линии с 10:00 до 15:00 электричества не будет по следующим адресам:

  • улица Шаповская, дома с 1 по 88;
  • улица Хиринская, дома с 1 по 26-а;
  • улица. Коняева, дома. с 1 по 59, дома с 4 по 30, 52, 54;
  • улица Дашковская, дома с 1 по 54;
  • улица Дягилевская, дом 78, дома с 32 по 64 (четная сторона), дома 82, 84;
  • улица Березняковская, дома с 2 по 70 (четная сторона), дома с 3 по 33 (нечетная сторона);
  • улица Почтовая, дома с 1 по 66;
  • 1-й проезд Коняева, дома с 2 по 11;
  • 2-й проезд Коняева, дома с 1 по 32;
  • 3-й проезд Коняева, дома с 1по 32;
  • 4-й проезд Коняева, дома с 1 по 27;
  • 5-й проезд Коняева, дома с 1 по 23;
  • улица Центральная, дома с 1 по 64;
  • 1-й Центральный проезд, дома с 1 по 27;
  • 2-й Центральный проезд, дома с 1 по 20;
  • 3-й Центральный проезд полностью;
  • 4-й Центральный проезд полностью;
  • Московское шоссе, дома 83, 85;
  • 1-й Дягилевский проезд полностью;
  • 2-й Дягилевский проезд полностью;
  • 3-й Дягилевский проезд полностью;
  • 4-й Дягилевский проезд полностью;
  • 5-й Дягилевский проезд полностью;
  • 1-й Почтовый проезд, дома с 3 по 19 (нечетная сторона), дома с 4 по 42 (четная сторона);
  • 2-й Почтовый проезд, дома с 1 по11;
  • улица Овражная, дом 126;
  • улица Мушковатовская, дома с 1 по 21.

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