В Рязани отремонтируют памятник Есенину. Планы благоустройства областного центра в 2019 году представили во вторник, 19 марта, на комитете по бюджету и налогам в гордуме.
Ремонт памятника на Кремлевской набережной оценили в 700 тысяч рублей и запланировали на октябрь.
Кроме того, в планах ремонт:
- пешеходного моста из Старого села в Бугровку (800 тысяч),
- ограждения на Кремлевской набережной (1 миллион),
- спуска с улицы Скоморошинской на Лыбедский бульвар (300 тысяч),
- въездных знаков (800 тысяч),
- основания памятника в поселке Карцево (250 тысяч),
- дорожек в «Пьяном» парке (400 тысяч),
- лестничных сходов и устройство пандуса на улице Тимакова (500 тысяч).
Депутаты также хотят заменить:
- буквы и ремонтировать площадку перед мемориалам воинов, погибшим в локальных войнах (600 тысяч),
- букв и числа въездного памятника со стороны Москвы (150 тысяч),
Ожидается, что рабочие установят щиты о запрете выгула животных в парках и скверах (150 тысяч), обустроят пандусу лестничного схода на Куйбышевском шоссе (250 тысяч), переносут лестницу и устройство пандуса в районе остановки «Школа» (700 тысяч), а также построят пешеходный мост через Быстрец в Кальном (800 тысяч).