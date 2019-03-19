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16:43, 19 марта 2019 211
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В Рязани отремонтируют памятник Есенину

В Рязани отремонтируют памятник Есенину

Фото: © RZN.info / Анастасия Шульгина

В Рязани отремонтируют памятник Есенину. Планы благоустройства областного центра в 2019 году представили во вторник, 19 марта, на комитете по бюджету и налогам в гордуме.

Ремонт памятника на Кремлевской набережной оценили в 700 тысяч рублей и запланировали на октябрь.

Кроме того, в планах ремонт:

  • пешеходного моста из Старого села в Бугровку (800 тысяч),
  • ограждения на Кремлевской набережной (1 миллион),
  • спуска с улицы Скоморошинской на Лыбедский бульвар (300 тысяч),
  • въездных знаков (800 тысяч),
  • основания памятника в поселке Карцево (250 тысяч),
  • дорожек в «Пьяном» парке (400 тысяч),
  • лестничных сходов и устройство пандуса на улице Тимакова (500 тысяч).

Депутаты также хотят заменить:

  • буквы и ремонтировать площадку перед мемориалам воинов, погибшим в локальных войнах (600 тысяч),
  • букв и числа въездного памятника со стороны Москвы (150 тысяч),

Ожидается, что рабочие установят щиты о запрете выгула животных в парках и скверах (150 тысяч), обустроят пандусу лестничного схода на Куйбышевском шоссе (250 тысяч), переносут лестницу и устройство пандуса в районе остановки «Школа» (700 тысяч), а также построят пешеходный мост через Быстрец в Кальном (800 тысяч).


© RZN.info

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