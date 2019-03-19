В Рязани открыли новый пункт КВЦ

В понедельник, 18 марта, вице-мэр Рязани Игорь Ковалев осмотрел новый пункт приема платежей КВЦ. Об этом сообщил
Это произошло во время подведения итогов конкурса «Кассир года» среди работников центра. Новый пункт открылся по адресу улица Маяковского, дом 111. Здание капитально отремонтировали, внутренние помещения и коммуникации модернизированы.
Центр приема платежей МП «КВЦ» состоит из зала ожидания с электронной очередью. Здесь установлены четыре рабочих места для кассиров и одно — для специалиста-консультанта.