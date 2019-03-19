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17:41, 19 марта 2019 351
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В Рязани открыли горячую линию по вопросам борьбы с туберкулезом

В Рязани открыли горячую линию по вопросам борьбы с туберкулезом

В Рязани открыли горячую линию по вопросам борьбы с туберкулезом. Об этом сообщил сайт регионального Роспотребнадзора.

«Специалисты ответят на вопросы об эпидемиологической ситуации по туберкулезу в области и районах, источниках и путях заражения, мерах профилактики, методах раннего выявления заболевания, об иммунодиагностике туберкулеза, о значении вакцинопрофилактики», — говорится в сообщении.

Звонки принимаются по телефонам до 29 марта:

  • Управление Роспотребнадзора по Рязанской области: 8-800-100-22-62; 92-98-50, 92-98-08;
  • ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области»: 25-32-06

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