В 2019 году в Рязанской области сдадут экзамены почти 15 тысяч выпускников

В 2019 году в Рязанской области сдадут экзамены 9 990 девятиклассников и 4 590 выпускников 11 (12) классов. Об этом, во вторник, 19 марта, на брифинге сообщила и.о. министра образования и молодежной политики Ольга Васина.
Также на ЕГЭ зарегистрировались 375 выпускников прошлых лет и 215 студентов образовательных организаций профессионального образования. В проведении экзаменов задействуют более восьми тысяч человек.
«В 2019 году ЕГЭ традиционно пройдет в три этапа. Первый — досрочный — стартует 20 марта и завершится 10 апреля. На него зарегистрировались около 150 учащихся. Для досрочной сдачи рязанцы выбрали 13 предметов, кроме испанского и китайского языков. Самыми популярными стали: математика профильного уровня, обществознание, русский язык, физика, биология и история», — отметила Васина.
Начнется экзаменационный период 20 марта с испытаний по географии и литературе. Экзамен по русскому языку пройдет 22 марта, по математике базового и профильного уровней — 29 марта. Основной государственный экзамен (ОГЭ) для выпускников 9-х классов также разделен на несколько этапов: досрочный — с 22 апреля по 14 мая, основной — с 24 мая по 2 июля, дополнительный — с 3 по 21 сентября.
Журналистам объяснили, что основный период сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) пройдет с 27 мая по 1 июля, дополнительный — с 3 по 20 сентября.
Напомним, что в феврале в рязанские родители