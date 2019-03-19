Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:30, 19 марта 2019 364
 0    0

В 2019 году в Рязанской области сдадут экзамены почти 15 тысяч выпускников

В 2019 году в Рязанской области сдадут экзамены почти 15 тысяч выпускников

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В 2019 году в Рязанской области сдадут экзамены 9 990 девятиклассников и 4 590 выпускников 11 (12) классов. Об этом, во вторник, 19 марта, на брифинге сообщила и.о. министра образования и молодежной политики Ольга Васина.

Также на ЕГЭ зарегистрировались 375 выпускников прошлых лет и 215 студентов образовательных организаций профессионального образования. В проведении экзаменов задействуют более восьми тысяч человек.

«В 2019 году ЕГЭ традиционно пройдет в три этапа. Первый — досрочный — стартует 20 марта и завершится 10 апреля. На него зарегистрировались около 150 учащихся. Для досрочной сдачи рязанцы выбрали 13 предметов, кроме испанского и китайского языков. Самыми популярными стали: математика профильного уровня, обществознание, русский язык, физика, биология и история», — отметила Васина.

Начнется экзаменационный период 20 марта с испытаний по географии и литературе. Экзамен по русскому языку пройдет 22 марта, по математике базового и профильного уровней — 29 марта. Основной государственный экзамен (ОГЭ) для выпускников 9-х классов также разделен на несколько этапов: досрочный — с 22 апреля по 14 мая, основной — с 24 мая по 2 июля, дополнительный — с 3 по 21 сентября.

Журналистам объяснили, что основный период сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) пройдет с 27 мая по 1 июля, дополнительный — с 3 по 20 сентября.

Напомним, что в феврале в рязанские родители сдали упрощенную версию ЕГЭ для родителей. В марте в стране утвердили расписание экзамена.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
15:20, 19 марта 2019
В 2019 году на благоустройство площади Ленина потратят 46 миллионов
14:59, 19 марта 2019
За два дня в Рязанской области поймали 13 осужденных
14:30, 19 марта 2019
В 2019 году в Рязанской области сдадут экзамены почти 15 тысяч выпускников
14:24, 19 марта 2019
Женщин поздравляли с 8 марта в полтора раза чаще, чем мужчин с 23 февраля — Tele2
13:48, 19 марта 2019
Опасно ли строительство дома рядом с детсадом в центре Рязани? 3
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Налог для самозанятых: кто, где и сколько

Налог для самозанятых: кто, где и сколько

Рассматриваем особенности нового фискального режима.

Популярное
Комментируемое
Новое
9:54, 17 марта 2019 75 983
В Рязани прошел открытый чемпионат по бодибилдингу и фитнес-бикини. Фото 1
20:03, 16 марта 2019 39 167
Скончалась Юлия Началова
19:42, 16 марта 2019 35 271
Рязанцы отметили пятую годовщину присоединения Крыма к России 6
21:34, 8 марта 2019 29 643
В Москве школьник умер после визита к стоматологу
15:39, 15 марта 2019 25 181
Стало известно, где Любимов купил квартиру
Все новости
Голосования

Совфед одобрил закон о борьбе с фейками. Как вы относитесь к этому?

Окончание опроса: 27.03.2019
Архив голосований
Форум