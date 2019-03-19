Во вторник, 19 марта, умер режиссер Марлен Хуциев. Ему было 93 года, передает
Хуциев скончался утром в Боткинской больнице. Его госпитализировали в конце декабря, с 16 марта мужчина был в реанимации.
Место и время прощания с режиссером пока не известно.
Марлен Хуциев снял такие популярные фильмы, как «Весна на Заречной улице» (1956), «Два Федора» (1958), «Застава Ильича» (1964), «Июльский дождь» (1966) и другие. Режиссер отмечен многочисленными наградами. В 1986 году он получил звание народного артиста СССР.