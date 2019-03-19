Служебная собака помогла найти обокравшую пенсионера рязанку. Об этом
У 91-летнего жителя Касимова из куртки пропали две с половиной тысячи рублей. Она висела около входной двери.
«Пожилой человек все это время был дома, дверь он всегда запирает, но недавно пенсионер обнаружил, что замок на двери поврежден и она приоткрыта», — пояснили в пресс-службе.
Эксперты-криминалисты обнаружили отпечатки пальцев 27-летней горожанки, ранее судимой за квартирные кражи. Найти женщину помогла служебная собака.
«Четвероногий помощник полицейского „взял след“ и указал направление, в котором скрылась злоумышленница, — рассказали в полиции. — Благодаря этим сведениям и помощи местных жителей оперативники уголовного розыска быстро определили местоположение злоумышленницы».
На женщину завели уголовное дело по части 3 статьи 158 УК. Ей грозит до шести лет тюрьмы.