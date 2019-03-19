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13:55, 19 марта 2019 126
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Служебная собака помогла найти обокравшую пенсионера рязанку

Служебная собака помогла найти обокравшую пенсионера рязанку

Фото: Pixabay.com

Служебная собака помогла найти обокравшую пенсионера рязанку. Об этом сообщили в региональном УМВД.

У 91-летнего жителя Касимова из куртки пропали две с половиной тысячи рублей. Она висела около входной двери.

«Пожилой человек все это время был дома, дверь он всегда запирает, но недавно пенсионер обнаружил, что замок на двери поврежден и она приоткрыта», — пояснили в пресс-службе.

Эксперты-криминалисты обнаружили отпечатки пальцев 27-летней горожанки, ранее судимой за квартирные кражи. Найти женщину помогла служебная собака.

«Четвероногий помощник полицейского „взял след“ и указал направление, в котором скрылась злоумышленница, — рассказали в полиции. — Благодаря этим сведениям и помощи местных жителей оперативники уголовного розыска быстро определили местоположение злоумышленницы».

На женщину завели уголовное дело по части 3 статьи 158 УК. Ей грозит до шести лет тюрьмы.


© RZN.info

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