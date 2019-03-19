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11:09, 19 марта 2019 1 707
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Сасовец месяц избивал мать, пока она не умерла

Сасовец месяц избивал мать, пока она не умерла

Фото: Pixabay.com

В Рязанской области будут судить жителя поселка Сотницыно Сасовского района, который в течение месяца избивал мать. Женщина скончалась от многочисленных травм, сообщил сайт СУ СКР по Рязанской области.

Тело 80-летней пенсионерки нашли 21 декабря 2018 года. Известно, что она не обращалась по поводу побоев ни в медицинское учреждение, ни в правоохранительные органы.

Полиция задержала подозреваемого — 57-летнего сына погибшей. Мужчина не признавал себя виновным и выдвигал различные версии произошедшего.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего), которое направили в суд.


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