Сасовец месяц избивал мать, пока она не умерла

В Рязанской области будут судить жителя поселка Сотницыно Сасовского района, который в течение месяца избивал мать. Женщина скончалась от многочисленных травм, сообщил
Тело 80-летней пенсионерки нашли 21 декабря 2018 года. Известно, что она не обращалась по поводу побоев ни в медицинское учреждение, ни в правоохранительные органы.
Полиция задержала подозреваемого — 57-летнего сына погибшей. Мужчина не признавал себя виновным и выдвигал различные версии произошедшего.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего), которое направили в суд.