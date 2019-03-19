Рязанского наркомана обязали пройти лечение. Об этом
31-летний житель Александро-Невского района нашел на пустыре заросли конопли и засушил растения.
«С приобретенной „дурман-травой“ молодой человек направился домой, однако использовать наркотическое средство молодому человеку не представилось возможным», — уточнили в пресс-службе.
Наркотики у злоумышленника изъяли. По приговору суда в течение года он будет перечислять десять процентов заработка в бюджет государства, а также пройдет реабилитацию.