Рязанка устроила засаду, чтобы вернуть похищенные продукты из холодильника

Рязанка устроила засаду, чтобы поймать мужчину, который пытался украсть продукты из холодильника. Об этом сообщил
Установлено, что подсудимый в начале ноября 2018 года, находясь в селе Юшта, вытащил стекло в окне и незаконно проник в дом, откуда похитил продукты на сумму 2740 рублей.
Через несколько дней похититель взломал дверь и вновь хотел украсть продукты, но не смог, так как хозяйка задержала его на месте преступления.
Аналогичный случай произошел в Шилове. Подсудимый похитил цифровой ресивер и велосипед из взломанного дома. Этими действиями он причинил потерпевшей ущерб на сумму 2771 рубль.
Суд признал мужчину виновным в совершении данных преступлений и назначил ему два года шесть месяцев исправительной колонии строгого режима.