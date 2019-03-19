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11:57, 19 марта 2019 171
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Рязанка устроила засаду, чтобы вернуть похищенные продукты из холодильника

Рязанка устроила засаду, чтобы вернуть похищенные продукты из холодильника

Фото: Pixabay.com

Рязанка устроила засаду, чтобы поймать мужчину, который пытался украсть продукты из холодильника. Об этом сообщил сайт Шиловского суда.

Установлено, что подсудимый в начале ноября 2018 года, находясь в селе Юшта, вытащил стекло в окне и незаконно проник в дом, откуда похитил продукты на сумму 2740 рублей.

Через несколько дней похититель взломал дверь и вновь хотел украсть продукты, но не смог, так как хозяйка задержала его на месте преступления.

Аналогичный случай произошел в Шилове. Подсудимый похитил цифровой ресивер и велосипед из взломанного дома. Этими действиями он причинил потерпевшей ущерб на сумму 2771 рубль.

Суд признал мужчину виновным в совершении данных преступлений и назначил ему два года шесть месяцев исправительной колонии строгого режима.


© RZN.info

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