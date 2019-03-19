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16:44, 19 марта 2019 139
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Рязанец оборудовал лабораторию для изготовления наркотиков. Видео

Рязанец оборудовал лабораторию для изготовления наркотиков. Видео

Фото: УМВД по Рязанской области

В Рязани задержали 38-летнего мужчину, который оборудовал лабораторию для изготовления наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Оперативники нашли в интернете информацию о продаже марихуаны и гашиша. Выяснилось, что к распространению запрещенных веществ причастен 33-летний рязанец. Когда он получал пакет от изготовителя, злоумышленников задержали.

В квартире и гараже 33-летнего подозреваемого нашли 400 граммов марихуаны, 727 граммов конопли и 14 граммов гашиша.

Дома у 38-летнего мужчины обнаружили оборудование для выращивания конопли, а также более семи килограммов наркотиков.

В отношении задержанных возбудили уголовные дела по части 4 статьи 228.1 УК РФ, их взяли под стражу.


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