Рязанец оборудовал лабораторию для изготовления наркотиков. Видео

В Рязани задержали 38-летнего мужчину, который оборудовал лабораторию для изготовления наркотиков. Об этом сообщила
Оперативники нашли в интернете информацию о продаже марихуаны и гашиша. Выяснилось, что к распространению запрещенных веществ причастен 33-летний рязанец. Когда он получал пакет от изготовителя, злоумышленников задержали.
В квартире и гараже 33-летнего подозреваемого нашли 400 граммов марихуаны, 727 граммов конопли и 14 граммов гашиша.
Дома у 38-летнего мужчины обнаружили оборудование для выращивания конопли, а также более семи килограммов наркотиков.
В отношении задержанных возбудили уголовные дела по части 4 статьи 228.1 УК РФ, их взяли под стражу.