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9:10, 19 марта 2019 91
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Пропавшего 60-летнего рязанца нашли живым

Пропавшего 60-летнего рязанца нашли живым

Пропавшего 60-летнего рязанца нашли живым. Об этом сообщили в группе отряда «Лиза Алерт Рязань».

Подробности поисков не разглашают. Операцию завершили 15 марта.

Напомним, мужчину искали с 9 марта.


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