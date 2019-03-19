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17:59, 19 марта 2019 336
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Плановые ремонты ведутся в соответствии с графиком — «Рязаньэнерго»

Плановые ремонты ведутся в соответствии с графиком — «Рязаньэнерго»

Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» своевременно выполняет годовую ремонтную программу для повышения надежности электроснабжения потребителей в городах и населенных пунктах всех районов Рязанской области.

С начала 2019 года сотрудники Рязаньэнерго отремонтировали девять трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ, 23 силовых трансформатора и 151,5 км воздушных линий всех классов напряжения, заменив при этом 44 опоры и 2 159 изоляторов.

«Для предотвращения отключений воздушных линий из-за перекрытия на поросль и падений деревьев на провода бригады энергетиков совместно с персоналом подрядных организаций расчистили от растительности территорию более 142 га вдоль трасс линий. Наиболее значительный объем расчистки просек выполнили в Касимовском, Клепиковском и Спасском районах», — рассказали в пресс-службе филиала.

В активную фазу ремонтная кампания филиала вступит в конце апреля. До этого времени персонал пройдет необходимое обучение, инструктажи по охране труда и проверки готовности к безопасной и качественной работе в сезон массовых ремонтов.

Напомним, за год энергетики отремонтируют оборудование 34 подстанций 35-110 кВ, в числе которых ПС 110 кВ «Рязань», «Горроща» и «Ухолово». Также выполнят ремонт 485 трансформаторных подстанций и 41 силовых трансформаторов, более 3 000 километров линий электропередачи. План расчистки просек составляет 1 251 га вдоль трасс ВЛ всех классов напряжения.

Энергетики нацелены приложить максимум усилий для своевременного выполнения всех ремонтных мероприятий по годовому плану в целях повышения надежности и качества электроснабжения потребителей и эффективности работы сетевого комплекса, снижения технологических потерь электроэнергии и успешного прохождения предстоящего отопительного сезона.


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