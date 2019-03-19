Вечером в понедельник, 18 марта, на улице Дзержинского сбили рязанку. Об этом
Предварительно, 31-летний мужчина на ВАЗ-2115 сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе. Авария произошла примерно в 19:55.
Пешеход получила травмы.
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Фото: УМВД по Рязанской области
Вечером в понедельник, 18 марта, на улице Дзержинского сбили рязанку. Об этом
Предварительно, 31-летний мужчина на ВАЗ-2115 сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе. Авария произошла примерно в 19:55.
Пешеход получила травмы.
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