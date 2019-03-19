Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих

Первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко рассказала о масштабных сокращениях госслужащих. По ее словам, в 2020 году число сотрудников территориальных органов власти сократят на 5%, а в 2021 — еще на 10%. За этот же срок под сокращение попадут 10% служащих центрального аппарата, передает
Как пояснила Нестеренко, на эту меру пойдут, чтобы найти ресурсы для изменения системы оплаты труда. При этом размер фонда оплаты труда не изменится.
Так, в планах — поднять постоянную часть оплаты труда госслужащих до 60% от фонда оплаты труда, снизив «плавающую» стимулирующую часть до 40%.