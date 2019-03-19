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16:22, 19 марта 2019 277
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Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих

Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих

Фото: Pixabay.com

Первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко рассказала о масштабных сокращениях госслужащих. По ее словам, в 2020 году число сотрудников территориальных органов власти сократят на 5%, а в 2021 — еще на 10%. За этот же срок под сокращение попадут 10% служащих центрального аппарата, передает РИА Новости.

Как пояснила Нестеренко, на эту меру пойдут, чтобы найти ресурсы для изменения системы оплаты труда. При этом размер фонда оплаты труда не изменится.

Так, в планах — поднять постоянную часть оплаты труда госслужащих до 60% от фонда оплаты труда, снизив «плавающую» стимулирующую часть до 40%.


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